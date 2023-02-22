Eylül Öztürk'ten alkışlık hareket! Evini depremzede aileye açtı
Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedeler için harekete geçen isimlerden biri Eylül Öztürk oldu. İlk günden beri sosyal medya hesabından yardım toplayarak destek olan oyuncu şimdi de evinin kapılarını Hataylı depremzede aile için açtı.
Ünlü sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için ilk günden beri adeta seferber oldu. Sosyal medya üzerinden yardım çağrıları yaparak ve yardımlar toplayarak destek olan Öztürk'ten takdir toplayan bir hareket daha geldi. Öztürk, evindeki misafir odasını Hataylı depremzede aile için hazırladı...
Eylül Öztürk, Hataylı depremzede aile için adeta tüm imkanlarını seferber etti. Öztürk, evindeki misafir odasını depremzede aile için düzenledi ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü fenomen "Misafir odamızı depremzedelerimiz için hazırladık. İnşallah beğenirler" sözleri ile büyük takdir topladı... Öztürk, ayrıca ailenin minik kızını okula yazdırdı ve aile içinde yeni bir ev arayışına girdi. O anları da şu sözlerle takipçileri ile paylaştı;
''Allah herkesin yardımcısı olsun vallahi. Biz ev tuttuk şimdi bu ailemize hemen okulun yanında üstelik, ama gerçekten Allah yardım etti de tüm kapılar kolaylıkla açıldı. Sahibinden eşyalı ev bulduk ki İstanbul'da pek mümkün değil. Okul da tamam şimdi geriye iş bulmak kalıyor onu da çözeceğim.''
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmetse Olur Rotinda kimdir? Kısmetse Olur yeni yarışmacı Rotinda nereli, kaç yaşında? 'Yasmin Erbil'in aynısı'
- Ligler ne zaman başlıyor? 2023 Süper Lig maçları ne zaman? Ertelenen maçlar hangi tarihte oynanacak?
- 10.000 TL deprem yardımı nasıl alınır? Depremzede 10 BİN TL ödeme yattı mı? e-Devlet başvuru ekranı
- Meclis ne zaman açılacak 2023? TBMM hangi tarihte toplanacak? Meclis gündeminde hangi konular var?
- Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ deprem bölgesi konutları nasıl olacak? Elazığ, Hatay, Malatya...
- Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi modları arşa çıkarır! Hasımlığın kitabını sil baştan yazacaklar!
- Gelinim Mutfakta neden yok, ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu! Kanal D yayın akışı
- Deprem bölgesi kısa çalışma ödeneği ne kadar, nasıl alınır? 2023 Kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ücreti ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı!
- Bingöl deprem son dakika! 22 Şubat Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Başlangıç ve bitiş tarihi...
- TOKİ Deprem konutları ne zaman, nerelere yapılacak? Hatay, Gaziantep, ve Adıyaman'a kaç konut yapılacak? İl ve ilçe konut sayıları...
- İSTANBUL TOKİ KURA İSİM LİSTESİ 2023 | İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilen ve reddedilenler belli oldu! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir...