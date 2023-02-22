Eylül Öztürk’ten alkışlık hareket! Evini depremzede aileye açtı

''Allah herkesin yardımcısı olsun vallahi. Biz ev tuttuk şimdi bu ailemize hemen okulun yanında üstelik, ama gerçekten Allah yardım etti de tüm kapılar kolaylıkla açıldı. Sahibinden eşyalı ev bulduk ki İstanbul'da pek mümkün değil. Okul da tamam şimdi geriye iş bulmak kalıyor onu da çözeceğim.''