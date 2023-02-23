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Deprem haberlerini telefonundan takip eden Ebru Şallı gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.02.2023
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Deprem haberlerini telefonundan takip eden Ebru Şallı gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı

Önceki gün Etiler’de görüntülenen Ebru Şallı, cep telefonundan deprem haberlerini takip etti. Eski mankenin yüz ifadeleri, gördükleri karşısında duyduğu acıyı gözler önüne serdi.

2020 yılında oğlu Pars'ın vefatıyla tarifsiz bir acı yaşayan Ebru Şallı, deprem bölgesinde evladını kaybeden annelerin acılarını derinden hissetti. Önceki gün Etiler'de objektife takılan Şallı, oturduğu mekanda deprem bölgesinden gelen haberleri takip etti.




Gürdükleri karşısında tüm Türkiye gibi yüreği sarsılan Ebru Şallı'nın acısı, saniye saniye yüzüne yansıdı. Morali bir hayli bozuk olan ve düşünceli gözüken Şallı, başını iki elinin arasına alarak uzun süre o şekilde kaldı.




Ebru Şallı'nın objektiflere takılan ifadeleri, son günlerde hepimizin hissettikleriyle de aynıydı...




Eski manken, kendisini görüntüleyen muhabirleri görünce de oturduğu yerden kalkarak mekanın içine girmeyi tercih etti.




Tüm Türkiye gibi depremzedelerin acısını yüreğini derinden hisseden Şallı'nın hüznü, yüzüne böyle yansıdı.




Gördükleri karşısında sarsılan eski manken, uzun süre oturduğu yerde böyle çakılı kaldı.




Ebru Şallı, bir ara da uzun uzun gökyüzüne baktı...

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