Deprem haberlerini telefonundan takip eden Ebru Şallı gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı
Önceki gün Etiler’de görüntülenen Ebru Şallı, cep telefonundan deprem haberlerini takip etti. Eski mankenin yüz ifadeleri, gördükleri karşısında duyduğu acıyı gözler önüne serdi.
2020 yılında oğlu Pars'ın vefatıyla tarifsiz bir acı yaşayan Ebru Şallı, deprem bölgesinde evladını kaybeden annelerin acılarını derinden hissetti. Önceki gün Etiler'de objektife takılan Şallı, oturduğu mekanda deprem bölgesinden gelen haberleri takip etti.
Gürdükleri karşısında tüm Türkiye gibi yüreği sarsılan Ebru Şallı'nın acısı, saniye saniye yüzüne yansıdı. Morali bir hayli bozuk olan ve düşünceli gözüken Şallı, başını iki elinin arasına alarak uzun süre o şekilde kaldı.
Ebru Şallı'nın objektiflere takılan ifadeleri, son günlerde hepimizin hissettikleriyle de aynıydı...
Eski manken, kendisini görüntüleyen muhabirleri görünce de oturduğu yerden kalkarak mekanın içine girmeyi tercih etti.
Tüm Türkiye gibi depremzedelerin acısını yüreğini derinden hisseden Şallı'nın hüznü, yüzüne böyle yansıdı.
Gördükleri karşısında sarsılan eski manken, uzun süre oturduğu yerde böyle çakılı kaldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altında sert düşüş devam ediyor! 23 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Canan Karatay mucize gibi zayıflatan tarifi verdi! Sabah uyanır uyanmaz bunu mutlaka yapın! Etkisi inanılmaz...
- WhatsApp'a öyle bir özellik geliyor ki görenin ağzı açık kaldı! Resmen rakiplerine taş çıkartacak! Artık tek tuşla...
- Çocuğu olan aileler hemen başvurabilir! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana hemen ödeme yapılacak!
- Devlet'ten depremzedelere DEV DESTEK! 10 BİN TL ödeme+EK 100 BİN TL NAKİT! Başvuruları başladı mı, ne zaman? Kimler başvurabilir?
- Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Çarşamba yayınlanan dizi ve film listesi...
- Kuruluş Osman ATV İZLE | 22 Şubat Çarşamba kesintisiz, full HD, şifresiz seyret! 116. bölüm var mı yok mu?
- SSK Bağ-Kur emeklisine 2'li ARTIŞ MÜJDESİ KAPIDA göründü! Enflasyon, refah payı ve seyyanen zam yeni tabloyu işaret etti!
- Hastanelere 1.222 PERSONEL ALIMI 2023 | 16 İLDE KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! 50-55-60-65 Puan yeterli! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve branşlar...
- ALES1 sınavı ne zaman? 2023 ALES başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? ÖSYM BAŞVURU KILAVUZU!
- EYT’de EKSİK PRİME 5000 GÜN AYARI YOLDA! 8 Eylül 1999 öncesi SSK’lı 7 YILA DİKKAT! Borçlanma+İhya... 3600 ek gösterge KISKACI! Hangi formülü seçmeliyim?
- Survivor erken final mi yapacak? Deprem sonrası Survivor 2023 bitti mi, iptal mi oldu? Yarışmacılar evlerine mi döndü?