Bergüzar Korel'in normalleşme isyanına Demet Akalın ve Didem Uzel'den çok sert yanıt
Bir süredir ailesiyle birlikte Londra'da yaşayan Bergüzar Korel sosyal medyasında ‘normal’ yaşantısına dönenlere isyan etti. Yapılan paylaşımlara isyan eden Korel'e Demet Akalın ve Didem Uzel'den sert tepki geldi. Akalın, ünlü oyuncuya “Uzaklardan konuşmak ne kadar kolay” diye seslenirken Didem Uzel’den çok daha sert bir yanıt geldi. "Bunca insan işine dönmek zorunda" diyen Uzel, "Normalleşmeyin diyenlere bakın tuzları pek kuru!" ifadelerini kullandı.
Bir süre önce Londra'ya yerleşen Bergüzar Korel, gündelik paylaşımlar yapanlara isyan etti. Ünlü oyuncu, "Yırttınız kendinizi normal de normal diye. Yok o haklı, sen de haklısıncılar. Komşunun evinden cenaze çıktığında TV açılmayan evlerde büyüdük. Yok onun acıyı ifade şekli başkaymış da bilmem ne. Sahte hüznünüze kılıf uydurmasın. Kendi hayatınızda ne yaparsanız yapın bize ne. Ama durun ya durun" deyip ekledi: "Evinde 2 hafta önce kahvesini içen, evini kaybetmiş biri kahve story'nizi görürse üzülmez mi? Çocuklarının cenazesine ulaşamayan analar, babalar çocuğunla fotoğrafını görünce kahrolmaz mı? Ya sabır! Bergüzar Korel'in bu sert sözlerine afetin ilk gününden beri yardım için seferber olan Demet Akalın'dan karşılık geldi:
BİR DEMET TEPKİ
"Keşke daha çok para kazansam da yardımlarımı kendi gözlerimle yapsam. Yaptığımız evlere bir tane 2. el eşya koymadık. İçinde olmayınca hele uzaklardan konuşmak ne kadar kolay. Kimseyi kınamayın. O işten de vazgeçtim ben nice baş tacı ayağımın çamuru bile değil şu an." Eşi Selim Sarı ve oğluyla uzun süre yaşadığı ABD'den bir süre önce Türkiye'ye dönen ve şimdilerde sosyal medya sayesinde para kazanan Didem Uzel'in tepkisi ise daha sertti. Uzel, Korel'e şöyle seslendi:
'FATURALARI ÖDEYECEK Mİ!'
"Bergüzar Korel, acaba sosyal medya üzerinden işbirliği yapıp para kazanan insanların da gelecek ay aidatlarını, doğalgaz, elektrik faturalarını, çocuklarının okul taksitlerini de ödeyecek miymiş! Saçma saçma açıklamalarda bulunmasın kimse! Ben 99 depremini yaşadım; o acıyı en iyi ben bilirim. Zaten 'normalleşmeyin' diyenlere bakın tuzları pek kuru! Kimse kusura bakmasın bunca insan işine dönmek zorunda. Zaten ülkenin ekonomisi ortada! Gerekirse o kahveyi paylaşacak mecbur!"
Didem Uzel gibi eşi Selim Sarı da Korel'e şu sözleriyle sert çıktı: "Hadi ordan sizi tuzu kurular. Rahat bırakın insanları. Tam tersine sen ve senin gibilerin inadına hayatı normale döndürmek için herkes elinden geleni yapsın."
'KİMSEYİ KINAMAYIN'
Afetin ilk gününden beri maddi ve manevi büyük çaba sarf eden Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi de şöyle dedi: "Hayat bir yandan da devam etmeli. İstihdam sağladığımız insanlar, sorumlu olduğumuz kişiler ve ailemiz... Normalleşin ya da normalleşmeyin ama lütfen kimseyi kınamayın. Herkesin içindeki acı da, acıyı yaşayışı da farklı."
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