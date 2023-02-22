Oktay Kaynarca o hesap için harekete geçti! Depremzedeleri dolandıran kişiyi ifşa etti
Oktay Kaynarca, kendisi adına Tiktok’ta açılan sahte hesap için harekete geçti. Hesaptan depremzedeler adına yardım toplayan bir dolandırıcıyı ifşa edip gerekli mercilere şikayet etti.
ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından ilk günden bu yana seferber oldu. Ancak iyi niyeti suistimal etmek isteyenler bu dönemde de rahat durmadı. Bir dolandırıcı, başarılı oyuncunun adı ile sahte TikTok açıp bağış toplamaya çalıştı... Oktay Kaynarca, adına açılan sahte Tiktok hesabından depremzedeler için yardım topladığını görünce harekete geçti... Oktay Kaynarca bu adresi hemen şikayet etti.
Ortağı Onur Tan'la çekilmiş eski bir fotoğrafı kullanarak "İstikamet Malatya sizleri seviyorum" mesajını atan ve altına "Mesaj kutusu açıktır, depremzedeler için yardım etmek isteyenler yazsın" diyen sahte kullanıcı, Kaynarca'yı kızdırdı.
OPERASYON GEÇİRDİ
Bensu Soral, önceki akşam Maslak'taki özel bir hastane çıkışı görüntülendi. Maskesi ile dikkat çeken ünlü oyuncu, eşi Hakan Baş için hastanaye geldiğini söyleyip ekledi: "Hakan'ın küçük bir operasyonu vardı onun için birkaç gündür buradayız. Önemli bir şey yok."
BİRLİKTE AŞACAĞIZ
ATV'nin başarılı ismi Müge Anlı, depremin ilk gününden beri başlattığı "Müge Anlı ve Dostları Aşevi" kampanyasıyla bir kez daha kalplere kazındı. Kızılay ile yaptığı iş birliği kapsamında afet bölgesine birçok aşevi kurduran başarılı sunucu, dün kampanyada toplam 52 milyon 698 bin TL'lik yardım toplandığını duyurdu. Müge Anlı, bağış yapan herkese şöyle seslendi: "Gönderdiğiniz bağışlarınız çığ gibi büyümeye devam ediyor. Biz birlikte güçlüyüz." Bu arada başarılı sunucunun afetin ilk gününden itibaren başlattığı yardım kampanyasına destek, sürüyor. Bu toplanan bağışlar sayesinde de bugüne kadar binlerce depremzedeye her gün sıcak yemek ulaştırılması sağlandı.
'VİCDAN YAPIYORUM
Kısa süre önce ikinci kez anne olan Burcu Kara, uykusuz gözlerle yaptığı paylaşıma şu notu düştü: "Bu kadar ağlayıp, uyuyamamaktan hasta olacağım diye korkuyorum artık. O da kendim için değil, bebek ve Ali için... Ama bir saat bakmasam vicdan yapıyorum, dayanamıyorum. Sanki orada olup bir şeylere faydam olurmuş gibi geliyor. Bakmasam kendimi bencil, taş kalpli hissediyorum."
YUVA OLDU
Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti. Evini depremzede bir aileye açan Öztürk, "Misafir odamızı depremzedelerimiz için hazırladık. İnşallah beğenirler" dedi. Oyuncu, İskenderun'dan gelen aileyi de Kısıklı'da kiraladığı eşyalı bir ev yerleştirdi. Öğretmen bir çift ile çocuklarının yaklaşık 8 ay kadar bu evde kalacağını açıklayan Eylül Öztürk, minikler için de yine bu eve yakın bir okulla görüşüp kayıt işlemleri için yardımcı oldu. Eylül Öztürk, aynı zamanda kendi güzellik merkezlerinde de depremzedelere iş imkanı sundu. "100 kişiye ücretsiz protez tırnak ve maniküristlik eğitim bursu veriyoruz" diyen fenomen, ekledi: Bu bölgeye gelmiş olan depremzedelere kapımız sonuna kadar açık. Önemli olan kurs vermek değil buradan mezun olan kişilere istihdam sağlamak."
UYUYAMIYORUM!
Pelin Akil, dün gece bir paylaşımda bulundu. Akil, aklına afet bölgesinde zor durumda olan depremzedeler geldiği için uyuyamadığını söyledi. Depremzedelerin yaşadığı sıkıntılara vurgu yapan oyuncu, saat 04:25'teki paylaşımında üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Bu saatte aniden uyanıp, sokakta üşüyenleri düşünüp uyuyamamak, sıcak yatağından utanmak. Her an aynı durumda olabileceğimiz hissi... Yalnız olmadığımı biliyorum"
MUTLULUĞA AÇILAN KAPI...
Türkıye'yi sarsan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni başlattıkları "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini bildirdi. İbrahim Tatlıses de, Bodrum'daki beş tane evini açtı. "İmkanınız varsa siz de açın" diyen İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan yardımseverlere çağrıda bulundu.
'TEZGAH YÜRÜDÜ RESMEN'
Afet bölgelerinden biri olan Hatay'da önceki gün şiddetli iki deprem daha meydana geldi. 6.4 ve 5.8'lik depremler, çevre illerden de hissedildi. Hatay'da meydana gelen depremlere Gaziantep'te yakalanan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. Mehmet Yalçınkaya, "Sağlam hissettik. Tezgah yürüdü resmen" ifadelerini kullandı. Ayrıca herkese çağrıda bulunan ünlü şef, rehavete kapılmayıp desteklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.
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