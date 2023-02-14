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Müge Anlı yeni bölümler ne zaman başlayacak 2023? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? 14 Şubat yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2023
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Müge Anlı yeni bölümler ne zaman başlayacak 2023? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? 14 Şubat yayın akışı...

"Müge Anlı yeni bölümler ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından televizyon kanalları afet bölgesinden yayınlar yapıyor. Deprem özel programları nedeniyle Müge Anlı'nın yeni haftada yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Müge Anlı yeni bölümler ne zaman başlayacak 2023? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? 14 Şubat yayın akışı...

"Müge Anlı yeni bölümler ne zaman başlayacak 2023? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından televizyon kanalları afet bölgesinden yayınlar yapıyor. Peki, Müge Anlı yeni bölümler ne zaman başlayacak 2023? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? 14 Şubat yayın akışı...

14 ŞUBAT 2023 MÜGE ANLI YAYINLANACAK MI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle birçok televizyon kanalı Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'dan canlı yayın yapıyor. Değişen yayın akışı nedeniyle televizyon izleyicileri Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir bilgi henüz yok.

14 ŞUBAT PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

ATV, 13 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak programlarını henüz açıklamadı. 12 Şubat Pazar yayın akışı ise şu şekilde:

00:00 Deprem Özel

03:00 Deprem Özel

05:00 Deprem Özel

07:30 atv'de Hafta Sonu

09:00 Deprem Özel

11:00 Deprem Özel

15:00 Deprem Özel

19:00 ATV Ana Haber

21:00 Deprem Özel

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