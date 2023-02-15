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Maestro öldü mü, neden öldü? Gerçek adı ne? Rapçi Maestro kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2023 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
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Maestro öldü mü, neden öldü? Gerçek adı ne? Rapçi Maestro kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı...

Maestro öldü mü, neden öldü sorusunun cevabı merak ediliyor. 34 yaşındaki rapçi Maestro'nun ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken bir yandan da detayları araştırılmaya başladı. İlk albümünü 2013 yılında çıkaran Maestro gerçek adı ne? Rapçi Maestro kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Rapçi Maestro'nun ölüm haberi sevenlerini hüzne boğarken sebebi araştırılmaya başlandı. Genç rapçi ve ölümü ile ilgili detaylar gündemdeki yerini aldı. Peki rapçi Maestro kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Gerçek adı ne? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

RAPÇİ MAESTRO NEDEN ÖLDÜ?

33 yaşındaki genç rapçi Maestro kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

MAESTRO KİMDİR?

Maestro, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Berk Karadaş'tır. Maestro 1999'da rap müzik yapmaya başladı. Maestro Kadıköy Acil grubunda yer aldı. İlk albümü Sokağın Rüyası 2013 yılında çıktı. İkinci albümü MaeSpace 2014 yılında yayımlandı. Maestro'nun son albümü 2020 yılında çıkmıştı.

GERÇEK ADI NEDİR?

Rapçi Maestro'nun gerçek adı Berk Karadaş olarak biliniyor.

Berk Karadaş'ın cenazesi yarın öğle namazının ardından Maltepe Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

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