Cihan Kamer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Atasay Mücevherat kurucusu Cihan Kamer hayatı ve kariyeri
Cihan Kamer kimdir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye Tek Yürek kampanyasına 300 milyon TL bağışta bulunan Atasay kuyumculuğun kurucusu Cihan Kamer ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Cihan Kamer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Atasay Mücevherat kurucusu Cihan Kamer hayatı ve kariyeri...
Türkiye 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Yaraların hızlıca sarılması için düzenlenen Türkiye Tek Yürek ortak yayınına katılarak 300 milyon TL bağışta bulunduğunu açıklayan Atasay kuyumculuğun kurucusu Cihan Kamer'in hayatı merak ediliyor. Peki Cihan Kamer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
CİHAN KAMER KİMDİR?
Cihan Kamer, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Denizli Çivril kökenlidir. Babası Atasay Kamer (d.1941) 1989 yılında kurulan Atasay kuyumculuğun kurucusudur. Atasay kuyumculuğun Genel Müdürlüğünü ve aynı zamanda da İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Başkanlığını yaptı.
Cihan Kamer babası Atasay Kamer adına Denizli'nin Çivril ilçesinde Pamukkale üniversitesine bağlı Atasay Kamer meslek yüksek okulunu yaptırmıştır.
Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlıkları ile tanınan Atasay'lar Rize'de yaptırdıkları bir sağlık merkezine Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın adını vermişlerdir.
Cihan Kamer, Çiğdem Kamer ile evlidir. Atasay Kamer (d.1987) adında bir oğlu ve Simay Kamer adında bir kızı vardır. 2015 yılında Kızı ve Simay Kamer, Ahmet Uras ile evlendi. Çiftin nikâhını İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıyarken, gelinin nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, damadın nikâh şahitliğini iş adamı Mehmet Ali Aydınlar yaptı.
2015 Ocak ayı itibariyle Atasay Mücevherat CEO'su olarak görevini oğlu Atasay Kamer'e devretmiştir.
Kamer, aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanıdır. Cihan Kamer, 2013 yılında açılan Boğaz'da Kuruçeşme'de "HUQQA" adlı Restoran ve 'Steak House' konseptiyle hizmet veren The Market'in de sahibidir.
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