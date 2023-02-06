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Başak Gümülcinelioğlu Hatay’daki annesi için yardım istedi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.02.2023
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Başak Gümülcinelioğlu Hatay’daki annesi için yardım istedi

Son olarak Sipahi dizisiyle izleyici karşısına çıkan Başak Gümülcinelioğlu Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çağrısında bulunan isimlerden oldu. Hatay’da yaşayan annelerinden haber alamadıklarını söyleyen ünlü isim paylaşımında, "Annemiz Nevber Yurdal Çitanak ‘dan haber alamıyoruz! Lütfen Acil yardım” ifadelerine yer verdi.

Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Hatay gibi çok sayıda ilden hissedilen depremin ardından Twitter'da paylaşımda bulundu.

Anneleri Nevber Yurdal Çitanak'tan haber alamadıklarını belirten Başak Gümülcinelioğlu çevredekilerden yardım istedi.

Başak Gümülcinelioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Annemiz Nevber Yurdal Çitanak 'dan haber alamıyoruz! Lütfen Acil yardım !!! Sümerler mahallesi Belediye Kooperatifi A3 Blok kat 3 daire 8 Antakya Hatay Nevber Yurdal Çitanak"

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