Birkan Sokullu aşkı yaradı! Eda Gürkaynak paraya para demiyor
Birkan Sokullu aşkıyla popüler olan Eda Gürkaynak, şöhretini paraya çevirdi. İkinci el ürünler satan markasıyla aylık 300 bin TL kazanan sosyetik, Instagram’da da cebini dolduruyor.
Eda Gürkaynak uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Birkan Sokullu sayesinde yakaladığı şöhreti fırsata çevirdi. Eğtimini ABD'de tamamlayan sosyetik güzel, şöhreti sayesinde ikinci el ürünler satan markasını iyice büyüttü.
29 yaşındaki sosyetiğin ünlü isimler arasında da son derece popüler olan markasından elde ettiği aylık kazancının ortalama 300 bin TL olduğu söyleniyor.
GÖNDERİ BAŞINA 100 BİN TL
Dünyaca ünlü markalara ait ikinci el ürünleri satarak cebini dolduran Eda Gürkaynak, sosyal medya paylaşımlarından da gönderi başına 100, hikaye başına da 70 bin TL ücret talep ediyor.
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