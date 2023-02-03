04 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Ateş Kuşları Türkiye’nin gündeminde: “Garibanın çilesi bitmez ama kardeşi de bitmez!”

Ateş Kuşları Türkiye’nin gündeminde: “Garibanın çilesi bitmez ama kardeşi de bitmez!”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
ABONE OL
Ateş Kuşları Türkiye’nin gündeminde: “Garibanın çilesi bitmez ama kardeşi de bitmez!”

Sezonun en çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 4. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. ‘Ateş Kuşları Mola Yeri’nde çıkan büyük yangının ardından yuvalarını kaybedip sokağa dönen Ateş Kuşları, çareyi arsa sahibi Zümrüt’ü polise ihbar etmekte buldu. Polisin mekâna yaptığı baskının ardından Zümrüt tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA