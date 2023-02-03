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Yalı Çapkını Kazım öldü mü, diziden ayrılacak mı? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023
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Yalı Çapkını Kazım öldü mü, diziden ayrılacak mı? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?

"Yalı Çapkını Kazım ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkıyor. Dizinin 20. yeni bölümünde Kazım karakterinin yaralanması sonrasında Diren Polatoğulları'nın diziden ayrılıp ayrılmyacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını Kazım öldü mü, diziden ayrılacak mı? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?

"Yalı Çapkını Kazım öldü mü, diziden ayrılacak mı? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını Kazım öldü mü, diziden ayrılacak mı? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?

YALI ÇAPKINI KAZIM AĞA ÖLÜYOR MU?

Yalı Çapkını 20. Bölüm fragmanı ile tansiyon giderek yükseldi. Ferit ile Kazım Ağa'nın konuştuğu görüntülerin ardından Ferit'i vurmak için gelen adamlar silahlarını ikiliye doğrultuyor.

Ferit'in önüne atlayan Kazım Ağa vuruluyor.

YALI ÇAPKINI KAZIM - DİREN POLATOĞULLARI DİZİDEN AYRILDI MI?

Yalı Çapkını Kazım Ağa karakterine hayat veren yıldızı parlayan oyuncu Diren Polatoğulları ayrılık iddialarına cevap vermedi.

Dizinin tanıtımlarını paylaşan ünlü oyuncudan konuya dair açıklama gelmezken "Yalı Çapkını Kazım öldü mü" sorusu bu akşam ekranlara gelecek bölümle yanıt bulacak.

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

12 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da doğan Diren Polatoğulları aslen Tuncelili. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk sanatını bitirmiş ve oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır.

Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi birçok projede rol almıştır.

Oyuncu, şimdi Yalı Çapkını Kazım Ağa karakterine hayat vermektedir.

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