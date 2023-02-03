Ünlü tasarımcı Paco Rabanne öldü
MAGAZİN AA
Dünyaca ünlü İspanyol tasarımcı Paco Rabanne, 88 yaşında hayatını kaybetti. Rabanne'nin tasarladığı parfüm ve kıyafetler birçok ülkede satılıyor.
Tasarımcının sahip olduğu modaevinin ana şirketi Piug, moda dünyasının önemli isimlerinden Paco Rabanne'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Açıklamada, 20. yüzyılın ufuk açıcı modacılarından olan Rabanne'nin anısının yaşatılacağı belirtildi.
Le Telegramme gazetesindeki habere göre, Rabanne'nin Fransa'nın kuzeybatısındaki sahil bölgesi Brittany'ye bağlı Portsall ilçesindeki evinde 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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