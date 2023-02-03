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Ünlü tasarımcı Paco Rabanne öldü

MAGAZİN AA
Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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Ünlü tasarımcı Paco Rabanne öldü

Dünyaca ünlü İspanyol tasarımcı Paco Rabanne, 88 yaşında hayatını kaybetti. Rabanne'nin tasarladığı parfüm ve kıyafetler birçok ülkede satılıyor.

Tasarımcının sahip olduğu modaevinin ana şirketi Piug, moda dünyasının önemli isimlerinden Paco Rabanne'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, 20. yüzyılın ufuk açıcı modacılarından olan Rabanne'nin anısının yaşatılacağı belirtildi.

Le Telegramme gazetesindeki habere göre, Rabanne'nin Fransa'nın kuzeybatısındaki sahil bölgesi Brittany'ye bağlı Portsall ilçesindeki evinde 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Dünyaca ünlü modacının tasarladığı parfüm ve kıyafetler birçok ülkede satılıyor.

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