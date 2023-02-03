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Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? 3 Şubat Yalı Çapkını yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023
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Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? 3 Şubat Yalı Çapkını yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı?

"Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Dizinin hayranları yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? 3 Şubat Yalı Çapkını yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı?

"Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? 3 Şubat Yalı Çapkını yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm tarihi hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? 3 Şubat Yalı Çapkını yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı?

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Yalı Çapkını yeni bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlanacak.

YALI ÇAPKINI 20.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Dizinin son bölümünde Seyran'ın daha fazla üzülmesine dayanamayan Suna, Ferit'i Kazım Ağa'ya şikayet ediyor.

Kazım Ağa, Ferit ile konuşmak için dışarıda buluşuyor. Yeni bölümde ise Serter'in adamları Kazım Ağa'yı vuruyor.

Kazım'ın vurulduğu yeni bölümde, Ferit'in eşi Seyran'a "Onun için vuruluyordum ama senin için ölürüm" demesi dikkat çekti.

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