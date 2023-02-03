Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi? Bir devrin sonu geldi! Arka Sokaklar yeni bölümler yayınlanmayacak mı?
"Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'da bir devrin sonu geldi. "Rıza Baba" karakterine hayat veren Zafer Ergin diziden ayrıldı. Hayranları dizinin yeni sezonda ekranlara gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi? Arka Sokaklar yeni bölümler yayınlanmayacak mı?
"Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi? Arka Sokaklar yeni bölümler yayınlanmayacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında 17. sezonuyla merhaba diyen Arka Sokaklar'ın yeni sezonda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi? Arka Sokaklar yeni bölümler yayınlanmayacak mı?
ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPACAK?
Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan başrol oyuncusu Zafer Ergin, "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti." diyerek dizi hakkında açıklama yaptı.
ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Arka Sokaklar dizisinin izleyicileri, dizinin başlayıp başlamayacağını araştırıyor. Zafer Ergin, ileriki tarihte Arka Sokaklar'ın başlayıp başlamayacağına dair soruya ise, "Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar. "Sizin gibi ben de merak ediyorum" cevabını verdi.
Arka Sokaklar'ın oyuncu ve aynı zamanda yapımcısı Türker İnanoğlu'nun oğlu olan İlker İnanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada " Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Dizinin yapım ekibinden veya Kanal D'den dizinin yeni bölümlerine ilişkin bir açıklama geldiğinde eklenecektir.
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- Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi? Bir devrin sonu geldi! Arka Sokaklar yeni bölümler yayınlanmayacak mı?
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