Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi? Bir devrin sonu geldi! Arka Sokaklar yeni bölümler yayınlanmayacak mı?

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPACAK?

Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan başrol oyuncusu Zafer Ergin, "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti." diyerek dizi hakkında açıklama yaptı.