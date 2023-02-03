Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç kaza yaptı! Apar topar İstanbul’a getirildi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç sömestr tatili için gittiği Courchevel'de kaza geçirdi. Kayak yaparken düşüp ciddi şekilde yaralanan Koç, özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırıldı.
Koç Ailesi, önceki gün akrabaları olan Aslı Çetiner'in 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt'un Londra'daki ölüm haberiyle yıkılmıştı. Dün de Aslı Hanım'ın kuzeni Ali Koç'un oğlu kayak kazası geçirip hastaneye kaldırıldı.
Kerim Rahmi Koç, tatile gitmeden önce, merhum amcası Mustafa Koç'un ölüm yıl dönümü olan 21 Ocak'ta, kabri başında düzenlenen anma törenine katılmıştı.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, sömestr tatili için gittiği Courchevel'de kayak yaparken düşüp ciddi şekilde yaralandı.
Özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırılan Kerim Rahmi'nin yapılacak tetkiklerin ardından ameliyat olup olmamasına karar verilecek.
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