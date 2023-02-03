Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç kaza yaptı! Apar topar İstanbul’a getirildi

Bu arada babası Ali Koç da, 2016'da yine ailece gittikleri Courchevel'deki sömestr tatilinde kayak yaparken düşüp omzunu kırmıştı. İstanbul'a getirilen Ali Bey'in omzuna operasyonla çivi takılmıştı.

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