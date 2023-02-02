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Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu'dan şaşırtan haber! Evlenme teklif etmişti...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.02.2023
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Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu’dan şaşırtan haber! Evlenme teklif etmişti...

Geçtiğimiz Nisandan beri aşk yaşayan Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu cephesinde işler karıştı. Evlilik haberi beklenen çiften ayrılık haberi geldi.

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