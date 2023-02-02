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Meral Kaplan’ın evinde sauna faciası! Ev enkaza döndü ailesi ölümden döndü

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.02.2023
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Meral Kaplan’ın evinde sauna faciası! Ev enkaza döndü ailesi ölümden döndü

Meral Kaplan’ın evinde yaşanan patlamada facianın eşiğinden dönüldü. Kaplan’ın evine misafirliğe giden annesinin saunaya girmek istedi. Tam içeri girmek üzereyken yaşanan patlamada ünlü ismin annesi ölüm tehlikesi atlattı. Saunaya girmeye hazırlandığı anda yaşanan patlamada Meral Kaplan'ın evi harabeye döndü.

Ortaköy'deki lüks bir sitede yaşayan oyuncu Meral Kaplan'a, annesi Ümit Kaplan misafirliğe geldi. Saunayı kullanmak isteyen anne Kaplan, tam içeriye girmek üzereyken büyük bir patlama yaşandı.

Meral Hanım'ın annesi ölümden dönerken eve çağrılan itfaiye, yangını güçlükle söndürdü.

İtfaiye görevlileri "Elektrik hattında oluşan arıza patlamaya neden olmuş" açıklamasını yaptı.

'EVİM ENKAZA DÖNÜŞTÜ'

Kaplan, "Günlerdir olayın şokundayız. Ev enkaza döndü, günlerdir tadilat sürüyor" dedi.

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