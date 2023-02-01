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Sosyetede şok ölüm! Leyla Çiftkurt’un cansız bedeni Londra'daki evinde bulundu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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Sosyetede şok ölüm! Leyla Çiftkurt’un cansız bedeni Londra’daki evinde bulundu

Sosyetenin ünlü isimlerinden Aslı Çetiner ve iş insanı Tahsin Çiftkurt’un kızı Leyla Çiftkur’dan acı haber geldi. 24 yaşındaki Leyla, üniversite eğitimini sürdürdüğü Londra'daki evinde ölü bulundu.

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