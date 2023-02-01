Şevval Şahin’in hakkında şok iddia! Kaburgalarını mı aldırdı?

2018'de katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, asıl gündemi sonradan yaptırdığı estetik operasyonlarıyla yarattı. Bir süredir Tayland'da tatilde olan 23 yaşındaki ünlü model, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Aşırı zayıflığının yanı sıra belinin inceliğiyle de dikkat çeken Şevval Şahin'le ilgili ortaya şok bir iddia atıldı. Daha önce burnundan iki kere operasyon geçiren modelin, belini inceltmek için 'kaburga aldırma' operasyonu geçirdiği de iddia edildi.