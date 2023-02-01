Şevval Şahin'in hakkında şok iddia! Kaburgalarını mı aldırdı?
Bugüne kadar yüzüne pek çok estetik yaptıran Şevval Şahin hakkında bu kez bomba bir iddia gündeme geldi. Ünlü modelin belini ince göstermek için kaburgalarını aldırdığı ileri sürüldü. 23 yaşındaki modelin anatomik görüntüsü de sosyal medyada iddiaları alevlendirdi.
2018'de katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, asıl gündemi sonradan yaptırdığı estetik operasyonlarıyla yarattı. Bir süredir Tayland'da tatilde olan 23 yaşındaki ünlü model, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Aşırı zayıflığının yanı sıra belinin inceliğiyle de dikkat çeken Şevval Şahin'le ilgili ortaya şok bir iddia atıldı. Daha önce burnundan iki kere operasyon geçiren modelin, belini inceltmek için 'kaburga aldırma' operasyonu geçirdiği de iddia edildi.
ŞEYMA DA MI YAPTIRDI?
Sosyal medyada gündem yaratan bu iddiaya fenomen Meriç Keskin de dahil olup "Hepimizin bildiği 'Ş' harfli birinin kaburgalarını aldırdığını duymuştum acaba Şevval'de mi aldırdı?" yorumu yaparak Şeyma Subaşı'nı kast etti.
Bu arada genel anesteziyle yapılan bel inceltme estetiğinde kaburgaların tam olarak alınması söz konusu değil. Sadece ön taraftan birleşmeyen 11. ve 12. kaburga kemiklerinin konumu değiştirilir.
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