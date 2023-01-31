31 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Survivor son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 31 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 31 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2023
ABONE OL
Survivor son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 31 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

"Survivor son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Survivor son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 31 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

"Survivor son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 31 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler, gönüllüler, fenomenler arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı mücadelede haftanın üçüncü dokunulmazlığı elde eden isim belli oldu. Peki, Survivor son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 31 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

31 OCAK SALI SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

31 Ocak Salı günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.

31 OCAK SALI SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gönüllüler takımında yapılan ada oylamasının ardından eleme adayları henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.

30 OCAK PAZARTESİ SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

30 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım ünlüler oldu.

30 OCAK PAZARTESİ SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gönüllüler takımında yapılan ada oylamasının ardından eleme adayları Aziz'in ardından Fatih ve Avcı oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA