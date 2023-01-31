"Survivor son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 31 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler, gönüllüler, fenomenler arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı mücadelede haftanın üçüncü dokunulmazlığı elde eden isim belli oldu. Peki, Survivor son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 31 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?