Türkan Şoray’dan izin çıktı! Yağmur Ünal ve İzi Hekimoğlu ile ilgili sürpriz iddia!







Yağmur'un mutlu bir yuva kurduğunu görmek isteyen Sultan'a müjdeli haber geldi. Sosyetede konuşulanlara göre Yağmur Ünal ile İzi Hekimoğlu, bu yaz Bodrum'da dostları arasında yapılacak bir törenle dünyaevine girmeyi planlıyor.

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