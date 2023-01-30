Tom Brady’e Gisele Bündchen ayrılığı yaramadı! Tam yedi kilo verdi

BİRÇOK DEFA BULUŞTULAR

Herkes "Gisele aşkı eritti" dediği sırada ünlü Amerikan futbolu oyuncusundan başka bir haber geldi. Dedikodulara göre 45 yaşındaki Tom Brady, 2016 yılının Slovakya Güzeli olan 26 yaşındaki Veronika Rajek ile boşanma sonrasında defalarca bir araya geldi.