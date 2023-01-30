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Tom Brady'e Gisele Bündchen ayrılığı yaramadı! Tam yedi kilo verdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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Tom Brady’e Gisele Bündchen ayrılığı yaramadı! Tam yedi kilo verdi

Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady'nın peri masallarını andıran evliliklerinin bitmesi, tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı. Tom Brady ise ayrılığın ardından tam yedi kilo verdi.

2009'da nikah masasına oturan Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 31 Ekim'de 13 yıllık evliliklerini bitirerek herkesi şoke etti. Bündchen, ayrılığın ardından gönlünü dövüş sporu eğitmeni Joaquim Valente'ne kaptırırken podyumlara da geri döndü.

Tom Brady ise ayrılığın ardından tam yedi kilo verdi.

BİRÇOK DEFA BULUŞTULAR

Herkes "Gisele aşkı eritti" dediği sırada ünlü Amerikan futbolu oyuncusundan başka bir haber geldi. Dedikodulara göre 45 yaşındaki Tom Brady, 2016 yılının Slovakya Güzeli olan 26 yaşındaki Veronika Rajek ile boşanma sonrasında defalarca bir araya geldi.

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