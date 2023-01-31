“Bebek, bereketiyle gelir” sözünü kanıtladı! Aslı Enver’den dudak uçuklatan anlaşma







İKİ ANLAŞMA YENİLENDİ

Güzel oyuncu, daha önce yüzü olduğu bir bankayla iş birliğini konuşulanlara göre 8 milyon TL'ye yeniledi. Yine iddiaya göre Aslı Enver, bir cilt kremiyle yaptığı reklam sözleşmesini de 5 milyon TL'ye 2023 sonuna dek uzattı.