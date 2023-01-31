“Bebek, bereketiyle gelir” sözünü kanıtladı! Aslı Enver'den dudak uçuklatan anlaşma
Kızına hamile olan Aslı Enver, “Bebek, bereketiyle gelir” sözünü kanıtladı. 38 yaşındaki güzel oyuncu, üç ayrı markayla reklam anlaşması yapıp iddiaya göre 18 milyon TL kazandı.
Aslı Enver, geçtiğimiz kasımda Berkin Gökbudak ile ani bir kararla evlenmişti. Güzel oyuncu, nikahın hemen ardından hamilelik haberiyle hayranlarına ikinci mutluluk yaşattı.
38 yaşındaki Aslı Enver, hamile olması nedeniyle dijital bir platformda yayınlanacak ve çekimlerine başladığı diziden ayrıldı.
Diziden bölüm başına alacağı 150 bin doları bebeği ve kendisinin sağlığını riske atmamak için elinin tersiyle iten güzel oyuncu, bunun yerine reklam anlaşmalarına ağırlık verdi.
Karnı iyice belirginleşene dek bir yandan da 'Sırça' isimli tiyatro oyununa devam eden Aslı Enver, üç ayrı firmayla reklam anlaşması yaptı.
İKİ ANLAŞMA YENİLENDİ
Güzel oyuncu, daha önce yüzü olduğu bir bankayla iş birliğini konuşulanlara göre 8 milyon TL'ye yeniledi. Yine iddiaya göre Aslı Enver, bir cilt kremiyle yaptığı reklam sözleşmesini de 5 milyon TL'ye 2023 sonuna dek uzattı.
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