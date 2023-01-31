Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı: Ferit'ten Seyran'a büyük atak...Yalı Çapkını 20.BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı?
StarTV ekranlarının Cuma günlerine damga vuran dizisi Yalı Çapkını, sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanları ilgiyle takip ediliyor. Yalı Çapkını 19. bölümde Seyran ve Suna'nın Efe ve Defne'yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit'in restoranda olay çıkarması damga vurmuştu. İzleyiciler, arama motorlarında "Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı!
Yalı Çapkını 20.bölüm fragmanı yayınlandı! Cuma akşamlarına damga vuran Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde fırtınalar kopmuştu. Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin'i yalıya getiren Ferit, Seyran'ı çok kızdırmıştı. Şimdi ise dizinin takipçileri, yeni bölümde neler yaşanacağını merakla bekliyor.Peki, Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm merak edilenler...
YALI ÇAPKINI 20.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Yalı Çapkını 20.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanını izlemek içi aşağıdaki linke tıklayınız.
YALI ÇAPKINI 20.BÖLÜM FRAGMAN İZLE
Yalı Çapkını'nda Kazım'ın vurulduğunu öğrenen Seyran'ın yüreği yangın yerine döner, korku ve panik içerisinde soluğu hastanede alır. Halis Ağa, 'Baş tacı edip evi çekip çevirsin dediklerim yalancı olmuş. Kendi evladımın utanması kalmamış. Biri desen oğlundan habersiz, öbürü ise kocasından' diyerek sitem eder.
Kendisinin mi yaşlanınca köpeklerin maskarası olduğunu yoksa bu arsızların hep mi böyle olduğunu ve bunu göremediğini kendisine sorduğunu belirtir. Yalı Çapkını 20.bölüm fragmanında Ferit, 'Onun için vuruluyordum ama, senin için ölürüm!' sözleriyle Seyran'ı etkisi altına almaya çalışır.
YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Seyran ve Suna'nın Efe ve Defne'yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır. Serter'in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin'in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder. Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin'i yalıya getiren Ferit, Seyran'ı çok kızdırır.
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