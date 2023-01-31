Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı: Ferit’ten Seyran’a büyük atak...Yalı Çapkını 20.BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı?

Kendisinin mi yaşlanınca köpeklerin maskarası olduğunu yoksa bu arsızların hep mi böyle olduğunu ve bunu göremediğini kendisine sorduğunu belirtir. Yalı Çapkını 20.bölüm fragmanında Ferit, 'Onun için vuruluyordum ama, senin için ölürüm!' sözleriyle Seyran'ı etkisi altına almaya çalışır.