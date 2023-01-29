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Yalı Çapkını Pelin kimdir? Buçe Buse Kahraman kaç yaşında, aslen nereli? Oynadığı dizi ve filmler neler?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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Yalı Çapkını Pelin kimdir? Buçe Buse Kahraman kaç yaşında, aslen nereli? Oynadığı dizi ve filmler neler?

Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Fenomen dizinin Pelo lakabıyla bilinen Pelin'i izleyici tarafından merak edilerek arama motorlarında "Yalı Çapkını Pelin kimdir?" şeklinde araştırılıyor. Peki Buçe Buse Kahraman kaç yaşında, aslen nereli?

Her Cuma günü Star TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Yalı Çapkın'ın her bir karakteri sıklıkla merak ediliyor ve araştırılıyor. Son bölümle birlikte Afra Saraçoğlu'nda başrolü aldı iddiaları ile gündeme gelen Pelin karakteri ile ilgili detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Buçe Buse Kahraman kaç yaşında, aslen nereli? Oynadığı dizi ve filmler neler?

BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?

1 Nisan 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Buçe Buse Kahraman, ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar verdi. Üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde eğitim gördü.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Ben Gri (Selin, TV Dizisi 2022)

Yalı Çapkını (Pelin, TV Dizisi 2022)

Baş Belası (Nermin Kuşçu, TV Dizisi 2021)

Uyanış: Büyük Selçuklu (Livya, TV Dizisi 2021)

Yasak Elma (Lila Argun, TV Dizisi 2019)

Çarpışma (Meltem, TV Dizisi 2018)

Kötü Çocuk (Neşe, Sinema Filmi 2017)

YALI ÇAPKINI PELİN KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisindeki Pelin karakteri merak konusu oldu. Pelin, Ferit'in sevgilisidir.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

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