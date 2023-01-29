"Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi Yalı Çapkını 19. bölümü ile ekrana geldi. Peki, Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 20. yen bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?