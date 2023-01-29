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Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

"Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını, 19. yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından hayranları yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçti. Peki, Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

"Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi Yalı Çapkını 19. bölümü ile ekrana geldi. Peki, Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 20. yen bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi Yalı Çapkını 19. bölümü ile ekrana geldi.

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin 19. Bölümünde, Kazım Ağa Ferit'e hesap sormaya gider. Tam o sırada Pelin'in görüştüğü adamın dayısı çıkagelir. Silahların patladığı son sahne sonrası kim vuruldu sorusunun yanıtı merak konusu olur. Son bölümün hemen ardından Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran ve Suna'nın Efe ve Defne'yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır.

Serter'in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin'in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder.

Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin'i yalıya getiren Ferit, Seyran'ı çok kızdırır.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını fragmanı henüz yayınlanmadı.

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