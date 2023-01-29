İbrahim Tatlıses’i tehdit etti: Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim

Şüpheli ifadesinde şirketi aradığını, kendisinin İzmir'e yönlendirildiğini. Daha sonra kendisine söylendiği üzere İzmir'de bulunan Tatlıses'e ait restoranı aradığında ise telefondaki kişilerin şiirlerini alıp İzmir'e gelmesini istediklerini söyledi.

Söz konusu "Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim" cümlesini kurmadığını ifade eden Ercan Y., suçlamaları kabul etmedi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüphelinin üzerine atılı 'Tehdit' suçunu işlediğini belirterek 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Ercan Y., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.