İbrahim Tatlıses’i tehdit etti: Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim
İbrahim Tatlıses'e ulaşmak ve şiirlerini göstermek isteyip ofisini arayan şahıs, ünlü şarkıcı ile konuşamayınca tehditler savurdu. Olay yargıya intikal etti.
İbrahim Tatlıses'e ait Tatlıses Prodüksiyon şirketini arayan ve isminin Ercan Y. (53) olduğu belirlenen bir vatandaş, ünlü sanatçıya yazdığı şiiri göstermek için ulaşmak istediğini söyledi.
Telefonu yanıtlayan şirket çalışanı Leyla Y., Tatlıses'in İzmir'de olduğunu söyledi. Ancak bu yanıttan hoşlanmayan Ercan Y., şirket çalışanına "Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim" diyerek tehditler savurdu.
Aldığı tehditler sonrası şoke olan genç kadın durumu ünlü şarkıcı ve avukatlara bildirdi. Şirket avukatları durumu derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirerek bahsi geçen şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Şüpheli ifadesinde şirketi aradığını, kendisinin İzmir'e yönlendirildiğini. Daha sonra kendisine söylendiği üzere İzmir'de bulunan Tatlıses'e ait restoranı aradığında ise telefondaki kişilerin şiirlerini alıp İzmir'e gelmesini istediklerini söyledi.
Söz konusu "Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim" cümlesini kurmadığını ifade eden Ercan Y., suçlamaları kabul etmedi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüphelinin üzerine atılı 'Tehdit' suçunu işlediğini belirterek 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Ercan Y., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
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