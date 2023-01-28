Ünlü manken Dilara Kurşun büyük şok! Vize almak isterken dolandırıldı
2016 Miss Turkey güzeli Dilara Kurşun vize almak isterken fena dolandırıldı. Schengen vizesi almak için belgelerini gönderdiği kişiye bir daha ulaşamayan genç manken, "Tüm bilgilerim elinde" deyip şikayetçi oldu. İşte tüm detaylar...
Ünlü manken Dilara Kurşun, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Schengen vizesi almak istedi. Bir arkadaşının vize almasına yardım eden işletmeci Gökmen Ö. ile iletişime geçen genç manken, vize işlemleri için vesikalık fotoğraf, pasaport ve eski vizelerini kargo ile gönderdi.
2016 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla ünlenen genç kadın, harç ve masraflar için 6 bin 300 lira para verdi. Bir süre işletmeciden haber bekleyen genç kadın, yeniden iletişime geçtiğinde ise çeşitli bahanelerle oyalandığını fark etti.
İşletmeciye gönderdiği pasaport, kimlik bilgileri vesikalık fotoğraf gibi eşyaları geri isteyen genç kadın, bir süre sonra Gökmen Ö.'ye ulaşamadı.
Telefon numarasının kullanım dışı olması sonrası paniğe kapılan genç kadın, olayla ilgili şikayetçi oldu.
"DOLANDIRILDIK"
Kurşun ifadesinde, kendisinden vize çıkartmak için başvurduğu Gökmen Ö.'nün kendisini ve arkadaşını dolandırdığını, kişisel bilgilerinin elinde olduğu için başına gelebilecek olaylar nedeniyle korktuğunu ifade eden genç model, şahsın cezalandırılmasını istedi.
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