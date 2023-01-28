Ünlü manken Dilara Kurşun büyük şok! Vize almak isterken dolandırıldı

Ünlü manken Dilara Kurşun, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Schengen vizesi almak istedi. Bir arkadaşının vize almasına yardım eden işletmeci Gökmen Ö. ile iletişime geçen genç manken, vize işlemleri için vesikalık fotoğraf, pasaport ve eski vizelerini kargo ile gönderdi.

2016 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla ünlenen genç kadın, harç ve masraflar için 6 bin 300 lira para verdi. Bir süre işletmeciden haber bekleyen genç kadın, yeniden iletişime geçtiğinde ise çeşitli bahanelerle oyalandığını fark etti.