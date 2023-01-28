Özcan Deniz cephesinden 'istenmeyen gelin' açıklaması: "Ailevi sorunlarımız..."
Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlenen Özcan Deniz ve Samar Dadgar, balayı için gittikleri Dubai’den yurda dönüş yaptı. Annesinin, İranlı güzeli istemediği yönündeki haberler hakkında konuşan Deniz, “Bunlar ailevi sorunlarımız” dedi.
Yaklaşık 1.5 yıldır Samar Dadgar'la aşk yaşayan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde İranlı aşkıyla nikah masasına oturmuştu.
Nikah töreninin hemen ardından Deniz ve Dadgar, balayı için Dubai'ye gitmişti.
Yurda dönen çift, havalimanında görüntülendi. Mutlulukları yüzünden okunan ikili "Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik.
İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz" dedi.
İSTENMEYEN GELİN!
Sıkıntılı süreçlerin ardından mutluluğu İranlı modacıda bulan Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz'in karşı olmasına rağmen Dadgar ile nikah masasına oturmuştu.
Deniz, bu konularla ilgili de, "Ailevi sorunlarımız aile arasında kalıyor ve kalacaktır" diyen şarkıcı, daha sonra yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oradan ayrıldı.
MİLYONLUK YÜZÜK
Öte yandan Özcan Deniz yeni aşkı için kesenin ağzını tamamen açtı. Dadgar'ın paylaştığı düğün fotoğrafındaki kalp şeklindeki tektaşın değerininin 1 milyon TL olduğu öğrenildi. Yeni eşini milyonluk yüzükle şımartan Deniz, Dubai'deki balayında da geceliği ortalama 30 bin TL olan lüks odada kaldı.
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