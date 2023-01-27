Şahmaran 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Şahmaran 2. sezon var mı, olacak mı?

ŞAHMARAN 2. SEZON 2023 EYLÜL'DE GELEBİLİR!

Dizide Maran karakterini canlandıran Burak Deniz, 2. sezonun tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Deniz, "İkinci sezon hazırlıkları başladı. Mayıs'ta mı başlarız, yoksa yaz ortasında mı girecek o belli değil. Haber bekliyoruz. Ya Eylül zamanı, ya da yeni yıla yakın Aralık gibi yayınlanacak gibi gözüküyor" dedi. Şahmaran'nın 2. sezonunun 2023'ün sonuna kadar yayınlanması bekleniyor ve bir kaç sezon daha devam edeceği düşünülüyor.