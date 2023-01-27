Şahmaran 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Şahmaran 2. sezon var mı, olacak mı?
"Şahmaran 2. sezon ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix platformunda yayınlanan dizinin ilk sezonu büyük bir ilgiyle takip edildi. Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir gibi isimlerin yer aldığı dizi mitolojik hikayesi ve oyuncuların performansı ile sosyal medyada gündem oldu. Peki, Şahmaran 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Şahmaran 2. sezon var mı, olacak mı?
"Şahmaran 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Şahmaran 2. sezon var mı, olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şahmaran 2. sezon tarihi hakkında araştırmalar hızlandı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan dizinin ilk sezonu büyük ilgi gördü. Peki, Şahmaran 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Şahmaran 2. sezon var mı, olacak mı?
ŞAHMARAN 2. SEZON TARİHİ: ŞAHMARAN 2. SEZON BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Netflix Türkiye yapımı Şahmaran dizisi yayın hayatına başladı. Yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği dizi, 20 Ocak 2023 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Netflix üzerinden tüm dünyayla aynı anda izleyiciyle buluştu.
ŞAHMARAN 2. SEZON 2023 EYLÜL'DE GELEBİLİR!
Dizide Maran karakterini canlandıran Burak Deniz, 2. sezonun tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Deniz, "İkinci sezon hazırlıkları başladı. Mayıs'ta mı başlarız, yoksa yaz ortasında mı girecek o belli değil. Haber bekliyoruz. Ya Eylül zamanı, ya da yeni yıla yakın Aralık gibi yayınlanacak gibi gözüküyor" dedi. Şahmaran'nın 2. sezonunun 2023'ün sonuna kadar yayınlanması bekleniyor ve bir kaç sezon daha devam edeceği düşünülüyor.
ŞAHMARAN KONUSU NEDİR?
Şahsu (Serenay Sarıkaya), annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana'ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir.
Onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler. Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona aşık olur. Şahsu, onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir.
ŞAHMARAN OYUNCU KADROSU
Serenay Sarıkaya
Burak Deniz
Mustafa Uğurlu
Mert Ramazan Demir
Mahir Günşiray
Ebru Özkan
Hakan Karahan
Elif Nur Kerkük
Mehmet Bilge Aslan
Berfu Halisdemir
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