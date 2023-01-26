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Müge Boz'dan bakıcı açıklaması: Evde yabancı istemiyoruz

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Müge Boz’dan bakıcı açıklaması: Evde yabancı istemiyoruz

Son günlerin tartışma konusu 'bebek bakıcısı' ücretleriyle ilgili konuşan Müge Boz, üç yaşındaki kızını bakıcıya bırakmak istemediğini söyledi. Boz, "Evde ekstra tanımadığımız bir insan olsun istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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