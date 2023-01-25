Survivor Fatih Kılıçaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Fatih'in mesleği ne, hangi işi yapıyor?
"Survivor Fatih kimdir, kaç yaşında?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fatih Kılıçaslan bu hafta yedeklerden Survivor'a katılan yarışmacılardan biri oldu. Peki, Survivor Fatih Kılıçaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Fatih'in mesleği ne, hangi işi yapıyor?
"Survivor Fatih Kılıçaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Fatih'in mesleği ne, hangi işi yapıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmaya yedeklerden katılan Fatih, Gönüllüler takımında yarışıyor. Aziz ile iyi anlaştığı gözlenen yarışmacı, haftanın eleme adaylarından biri oldu. Peki, Survivor Fatih Kılıçaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Fatih'in mesleği ne, hangi işi yapıyor?
SURVIVOR FATİH KİMDİR?
Survivor'a yedeklerden katılan yarışmacı Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Akademisi mezunudur. Aslen Yozgatlıdır. Fatih Kılıçarslan 23 yıllık beden eğitimi öğretmenliği geçmişine sahip.
Çocuk ve yetişkinler için 17 yıl lisanslı spor ve yaşam koçluğu yapan Fatih Kılıçarslan, yarışmasında yarı finale kadar yükselmişti.
GÖZ6 PROGRAMINDA YARIŞMIŞ
Survivor 2023 yarışmacısı Fatih, daha önce TV 8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında da yer almış.
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