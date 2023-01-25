"Survivor Fatih Kılıçaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Fatih'in mesleği ne, hangi işi yapıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmaya yedeklerden katılan Fatih, Gönüllüler takımında yarışıyor. Aziz ile iyi anlaştığı gözlenen yarışmacı, haftanın eleme adaylarından biri oldu. Peki, Survivor Fatih Kılıçaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Fatih'in mesleği ne, hangi işi yapıyor?