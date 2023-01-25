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Hafsanur Sancaktutan'a 400 bin TL'lik moral

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.01.2023
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Hafsanur Sancaktutan’a 400 bin TL’lik moral

Uzun süredir aşk yaşadığı Deniz Can Aktaş'la ayrılığının ardından intihara teşebbüs ettiği iddialarıyla gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan bir teknoloji firmasıyla iş birliğine imza attı. Sıkıntılı günleri atlatmaya çalışan güzel oyuncu, yaptığı iş birliğinden 400 bin TL kazanacak.

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