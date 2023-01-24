Erhan Güleryüz Erol Köse davasında karar çıktı: Hak yerini buldu

EROL KÖSE: DAVA REDDEDİLSİN

Davalı Erol Köse'nin avukatı İsmail Filiz ise "Davacının kendi sunduğu MSG Meslek Birliği eser bildirim formunda dahi davacı eser sahibi olarak gözükmemektedir. Ayrıca müvekkil hakkında savcılıkça takipsizlik kararı verilmiştir. Davacı, eserin anonim olduğunu iddia etmektedir, bu halde dahi davacının aktif dava ehliyeti bulunmadığı anlaşılmaktadır. Davanın reddini talep ediyoruz ve tedbirin kaldırılmasını talep ederiz" dedi. Davalı Erol Köse de tedbirin kaldırılmasını ve davanın reddine karar verilmesini talep etti.