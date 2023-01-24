Erhan Güleryüz Erol Köse davasında karar çıktı: Hak yerini buldu
Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, "Ölünce Sevemezsem Seni" adlı şarkısı nedeniyle Erol Köse ile karşı karşıya geldi. Sözleri kendisinin yazdığını belirterek telif gelirlerinin istenmesi için Köse'ye dava açan Güleryüz, açtığı davanın reddine karar vererek tedbirin kaldırılmasına hükmetti. Erol Köse duruşma çıkışında, "Yıllarca süren davayı kazandık, mutluyuz. Hak yerini buldu" dedi.
İstanbul 1.Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davalı Erol Köse katıldı. Davacı Erhan Güleryüz'ü ise avukatı temsil etti.
GÜLERYÜZ'ÜN AVUKATI: DAVAMIZ KABUL EDİLSİN
Davacı Erhan Güleryüz'ün avukatı Ezel Engin, "Dosyaya sunduğumuz demo kayıtları, kartonetler dikkate alındığında müvekkilin hak sahipliği ispat edilmiştir. Davalı tarafından sunulan tek delil dilekçe teatileri bittikten sonra sunulan muvafakatnamedir. Kabul etmiyoruz. Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.
EROL KÖSE: DAVA REDDEDİLSİN
Davalı Erol Köse'nin avukatı İsmail Filiz ise "Davacının kendi sunduğu MSG Meslek Birliği eser bildirim formunda dahi davacı eser sahibi olarak gözükmemektedir. Ayrıca müvekkil hakkında savcılıkça takipsizlik kararı verilmiştir. Davacı, eserin anonim olduğunu iddia etmektedir, bu halde dahi davacının aktif dava ehliyeti bulunmadığı anlaşılmaktadır. Davanın reddini talep ediyoruz ve tedbirin kaldırılmasını talep ederiz" dedi. Davalı Erol Köse de tedbirin kaldırılmasını ve davanın reddine karar verilmesini talep etti.
DAVA REDDEDİLDİ
Mahkeme, davanın reddine karar vererek tedbirin kaldırılmasına hükmetti. Tedbirin kaldırılması için meslek birliğine yazı yazılmasına karar verildi. Tarafların iki haftalık süre içinde karara karşı istinaf yolu açık olduğu da kararda yer aldı.
KÖSE: ŞARKI BİZİMDİR
Duruşma çıkışında Erol Köse, "Yıllarca süren davayı kazandık, mutluyuz. Hak yerini buldu. Savcılığa da şikayet etmişlerdi onu da kazandık. Adalete güvendik. Erhan Güleryüz zaten haksız olduğu için gelemedi. Şarkı bizimdir, 'Ölünce Sevemezsem Seni' Erol Köse'nindir diye ispatlandı" açıklamasında bulundu.
DAVANIN GEÇMİŞİ
"Ayna" grubunun solisti Erhan Güleryüz ile hayatını kaybeden grubun eski solisti Cemil Özeren'in oğlu Ali Ozan Özeren, "Ölünce Sevemezsem Seni" adlı şarkı yüzünden Erol Köse'ye dava açtı. Eserin bestecisi Cemil Özeren ile söz yazarı Erhan Güleryüz olduğu halde MESAM kayıtlarında söz yazarı ve besteci olarak Cemil Özeren ile davalı Erol Köse'nin adının geçtiği belirtilen dilekçede, "Eserin şarkı sözlerinin Erhan Güleryüz, bestesinin Cemil Özeren olduğunun tespitini istiyoruz. Ayrıca Erol Köse'ye ödenen tüm telif gelirlerinden şimdilik bin liranın davalıdan tahsilini istiyoruz" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FB-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor ZTK maçı hangi tarihte gerçekleşecek?
- Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman? 2023 ZTK çeyrek final GS Başakşehir maçı hangi tarihte oynanacak?
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı?
- TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum: 2023 Ocak ayı TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 24 Ocak Kandil mi? En yakın kandil ne zaman? Regaip Kandiline kaç gün kaldı? Önemi ve fazileti nedir? 2023 KANDİL TAKVİMİ
- MTV 1. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? MTV 1. taksit ödeme son tarih ne zaman?
- Karnesini alan Kaçırmasın! Devletten Öğrencilere 5.104-1.110 TL ÖDEME! İLKOKUL, LİSE, ORTAOKUL! Başarı Teşvik Programı şartları neler? Kimler başvurabilir?
- Hac kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023? Hac kayıtları ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?
- Bekçilik sınavı ne zaman 2023? Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Her ay %27 net kazanç! Bankada parası olan meyvesini görecek! Başvuru yapmak yeterli olacak
- EYT'lilerin CEBİ DOLACAK! İlk emekli maaşı sonrası 10.000 liraya varan ödeme! İşte en yüksek promosyon veren bankalar
- Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı doğal gaz desteği yattı mı?