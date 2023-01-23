Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. sezon 1. bölüm yayınlandı mı, çıktı mı?
"Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in son dönemde en çok izlenen dizileri arasında yer alan Wednesday'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Bilindiği üzere yayın platformu 2. sezonun olacağı müjdesini vermişti. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. sezon 1. bölüm yayınlandı mı, çıktı mı?
"Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. sezon 1. bölüm yayınlandı mı, çıktı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dijital yayın platformu Netflix'te ilk sezonu ile büyük beğeni toplayan Wednesday'ın ikinci sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. sezon 1. bölüm yayınlandı mı, çıktı mı?
WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN?
Wednesday 2. sezonun olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.
Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.
WEDNESDAY OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Dizide Wednesday'in annesi Morticia Addams rolünde Catherine Zeta-Jones ve babası Gomez Addams rolünde Luis Guzmán yer alıyor.
Wednesday Addams - Jenna Ortega
Enid Sinclair - Emma Myer
Xavier Thorpe - Percy Hynes White
Tyler Galpin - Hunter Doohan
Bianca Barclay - Joy Sunday
Ajax - Georgie Farmer
Eugene - Moosa Mostafa
Larissa Weems - Gwendoline Christie
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