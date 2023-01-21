Kurtlar Vadisi Kaos'un yayın tarihi belli oldu mu? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Tarih ve kanal için flaş iddia...
"Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos'un yayın tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kaos ismiyle yeniden ekranlara gelecek olan Kurtlar Vadisi'nin dijitalde ekranlara geleceği iddia edildi. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos'un yayın tarihi belli oldu mu? Tarih ve kanal için flaş iddia...
"Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Necati Şaşmaz'ın geçtiğimiz haftalarda yapıtğı açıklamaların ardından dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Hayranları gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos'un yayın tarihi belli oldu mu? Tarih ve kanal için flaş iddia...
KURTLAR VADİSİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?
"Nasipse olacak"
Ünlü oyuncu, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." diye konuşurken, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." dedi.
"Ocakta başlıyoruz"
Kurtlar Vadisi çalışmaları için ocak ayını işaret eden Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." dedi.
Şubat ayında başlaması beklenen Kurtlar Vadisi Kaos'un yayın günü ve oyuncu kadrosu bile netleşmediğinden henüz fragman da yayınlanmadı.
TELEVİZYONDA MI, DİJİTAL PLATFORMDA MI YAYINLANACAK?
Kurtlar Vadisi dizisinin takipçileri dizinin yeni sezonunu heyecanla beklerken, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Necati Şaşmaz, dizinin bir dijital platformda yayınlanacağı sinyalini de verdi.
Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümlerinin Netflix, Exxen, Disney Plus veya BluTV gibi dijital platformlarda yayınlanacağı düşünülüyor.
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