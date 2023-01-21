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İlkay Gündoğan ve eşi Sara Gündoğan'ın Türkiye planı! İngiltere'nin çöken sağlık sistemi güven vermiyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.01.2023
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İlkay Gündoğan ve eşi Sara Gündoğan’ın Türkiye planı! İngiltere’nin çöken sağlık sistemi güven vermiyor

İngıltere’de forma giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'ın hamile eşi, doğum için Türkiye'yi düşündüğünü açıkladı. Geçtiğimiz ağustos ayında İngiltere'de ufak bir kaza geçiren Sara Gündoğan, ülkedeki sağlık krizi nedeniyle de sıkıntılı bir tedavi süreci geçirmişti. Doğum sırasında da aynı sıkıntıları yaşamak isteyemen Gündoğan Türkiye'de hastane ve doktor arayışına başladı.

İngiltere'deki başarısıyla gururumuz olan İlkay Gündoğan, şimdilerde Fas asıllı İtalyan eşinin hamile olmasıyla farklı bir heyecan yaşıyor.




Sara Gündoğan'la oğullarına kavuşmak için gün sayan yıldız futbolcu, geçtiğimiz yaz balayı için Türkiye'ye gelmişti.




Kapadokya ve Bodrum'da tatil yapan ünlü çift, İlkay Gündoğan'ın memleketi Balıkesir'de de düğün yapmıştı.




Vatan sevgisiyle bilinen futbolcu, bebeğinin Türkiye'de dünyaya gelmesini istedi.




HASTANE ARAYIŞINDA
Şimdilik bu teklife sıcak bakan Sara Gündoğan, hastane ve doktor arayışına başladı.




Bu arada geçtiğimiz Ağustos'ta İngiltere'de ufak bir kaza geçiren güzel yenge, ülkedeki sağlık krizi nedeniyle de sıkıntılı bir tedavi süreci geçirdi. Sara Gündoğan'ın bu nedenle de doğumu Türkiye'de yapmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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