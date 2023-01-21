İlkay Gündoğan ve eşi Sara Gündoğan’ın Türkiye planı! İngiltere’nin çöken sağlık sistemi güven vermiyor







Bu arada geçtiğimiz Ağustos'ta İngiltere'de ufak bir kaza geçiren güzel yenge, ülkedeki sağlık krizi nedeniyle de sıkıntılı bir tedavi süreci geçirdi. Sara Gündoğan'ın bu nedenle de doğumu Türkiye'de yapmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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