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Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı ne? Gönül Dağı Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2023
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Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı ne? Gönül Dağı Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu?

"Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı ne?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 83. Bölümü ile ekranlara gelen yapımda Taner bu kez annesi için bir savaş vermek durumunda kalıyor. Fragmanı gören izleyiciler, "Gönül Dağı Halime ölecek mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı ne? Gönül Dağı Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu?

"Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı ne? Gönül Dağı Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 83. Bölümde tehlikeli bir ameliyata girmek zorunda kalan Halime diziden ayrılacak mı merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı ne? Gönül Dağı Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu?

GÖNÜL DAĞI HALİME ÖLECEK Mİ?

Gönül Dağı 83. Bölümde Halime, hastaneye yatıp tedavi olmaya başlamıştır. Halime'nin tahlil sonuçlarını gören Kenan'ı zorlu bir süreç bekler.

Riskli bir ameliyata giren Halime'nin ameliyat sonucu yeni bölümle birlikte bekleniyor.

ŞEBNEM DİLLİGİL KİMDİR?

Dizide Halime karakterine hayat veren Şebnem Dilligil, 1 Ocak 1960 Ankara doğumlu. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nü bitiren ünlü oyuncu aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı.

Küçük Prens, Yaban Ördeği, Babayiğit, Bir Yastıkta, Sevgili Doktor, Salıncakta İki Kişi, Fil Adam, İkinci Bölüm, Romanoff'la Juliet gibi oyunlarda başroller üstlendi. Yaklaşık 25 oyunda rol aldı.

2000'li yıllarda televizyonda görünmeye başlayan Dilligil, Geniş Aile, Kuzey Güney, Karadayı, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerle hatırlanıyor.

GÖNÜL DAĞI'NIN HALİME'Sİ ŞEBNEM DİLLİGİL DİZİDEN AYRILDI MI?

Konuyla ilgili yapımdan veya oyuncudan herhangi bir açıklama gelmedi. Oyuncunun Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarda hayranlarının yorumları "lütfen diziden ayrılmayın" yönünde oldu.

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