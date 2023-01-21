"Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı ne? Gönül Dağı Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 83. Bölümde tehlikeli bir ameliyata girmek zorunda kalan Halime diziden ayrılacak mı merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı ne? Gönül Dağı Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu?