Burcu Esmersoy 2023’e hızlı başladı! Dudak uçuklatan anlaşmaya imza attı
Sosyal medya reklamlarından adeta servet kazanan Burcu Esmersoy 2023 yılına da hızlı başladı. Güzel sunucu, global bir markayla iş birliği yapmak için dudak uçuklatan bir rakama imza attı. İşte Burcu Esmersoy’un kazanacağı rakam...
Türkiye'nin en çok kazanan ünlü isimleri arasında yer alan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıllarda adını en çok vergi veren isimler arasına da yazdırmıştı.
En son 2022 Ekim ayında reklam üzerine reklam anlaşmaları yapan ünlü sunucunun sadece 30 günde kazandığı rakam 4 milyon TL'yi bulmuştu.
AYLIK GELİRİ 1 MİLYON TL
Instagram aracılığıyla ayda ortalama 1 milyon TL kazandığı konuşulan 46 yaşındaki güzel, 2023'ün de ilk reklam anlaşmasına imza attı.
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