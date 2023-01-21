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Hülya Avşar görüntülere isyan ettİ: "Nefes alamıyorlar..."

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.01.2023
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Hülya Avşar görüntülere isyan ettİ: Nefes alamıyorlar...

Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy’de deniz kenarında görüntülendi. Denize atılan plastik atıkları inceleyen Avşar, ”Balıklara bakar mısınız? Nefes alamıyorlar” diyerek oldukça sinirlendi.

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