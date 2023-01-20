Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...
MAGAZİN ahaber.com.tr
"Yalı Çapkını 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yalı Çapkını son bölümde; İfakat, Orhan ile arasında yaşananları Halis Ağa'nın duymasından korkar. Ferit ise Pelin'in peşine bırakmaya niyetli değildir. Peki, Yalı Çapkını 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...
Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izlemek için detaylar merak ediliyor. Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam 18. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Ferit ve Seyran arasında yaşanan gerilimin ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. İfakat, Orhan ile yaşadıklarının ortaya çıkmasından korkuyor. İşte, Yalı Çapkını 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...
YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Serter'in dayısının ise Ferit, Pelin'i rahat bırakmadıkça Ferit'in peşini bırakmaya niyeti yoktur.
İfakat; Orhan'la arasındakileri Halis Ağa'nın duymasından korkmaktadır.
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- Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...
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