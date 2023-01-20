Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izlemek için detaylar merak ediliyor. Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam 18. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Ferit ve Seyran arasında yaşanan gerilimin ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. İfakat, Orhan ile yaşadıklarının ortaya çıkmasından korkuyor. İşte, Yalı Çapkını 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...