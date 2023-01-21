"Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer aldığı dizi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanıyor. Peki, Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?