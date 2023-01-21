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Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2023
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Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

"Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Ferit, Seyran'ın ekran yüzü olmasını istemezken, Pelin'in de peşini bırakmıyor. Peki, Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

"Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer aldığı dizi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanıyor. Peki, Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar

YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır.

Serter'in dayısının ise Ferit, Pelin'i rahat bırakmadıkça Ferit'in peşini bırakmaya niyeti yoktur.

İfakat; Orhan'la arasındakileri Halis Ağa'nın duymasından korkmaktadır.

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