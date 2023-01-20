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Ünlülerin 2023 reklam ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu...

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Giriş Tarihi: 20.01.2023
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Ünlülerin 2023 reklam ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu...

Ünlülerin, 2023 reklam ücretleri belli oldu. Serenay Sarıkaya’nın 15, Kıvanç Tatlıtuğ’un da 10 milyon TL istediği ünlüler dünyasında rekor Ebru Gündeş’ten geldi. Ünlü sanatçı, firmalardan tam 1 milyon dolar talep ediyor!

Oyuncu ve şarkıcıların son dönemdeki en büyük gelir kapısı, kuşkusuz rol aldıkları reklamlar...

Sosyal medyadaki işbirlikleri ve büyük prodüksiyonlu çekimler sayesinde servetlerine servet katan ünlü isimler, 2023 yılında de reklam ücretlerine güncelleme yaptı.



2. Sayfa'nın haberine göre; Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz yılki 10 milyon TL'lik reklam ücretini 15 milyon TL'ye çıkardı.

Güzel oyuncu, kamera karşısına geçmeden önce de kuaför, stil danışmanı, makyöz ve yönetmeni de kendisi seçme garantisi istiyor.



Reklam denilince ilk akla gelen bir diğer isim Kıvanç Tatlıtuğ ise 2023 reklam ücretini 10 milyon TL olarak belirledi.



19 MİLYON TL'LİK REKOR
Hande Erçel'i bu yıl reklamlarında oynatmak isteyen firmalar ise 8 milyon TL'yi gözden çıkaracak.

Afra Saraçoğlu gibi yıldızı son dönemde parlayan genç oyuncular ise ortalama 4 milyon TL talep ediyor. Ünlüler dünyasında bu anlamda rekor ise Ebru Gündeş'te.



Türkiye'de sahnelerden en çok kazanan isimlerin başında gelen Ebru Gündeş de reklam teklifi yapan firmalardan 1 milyon dolar yani yaklaşık 19 milyon TL ücret istiyor!

Gözlerden uzak yaşadığı hayatıyla çok merak edilen Ebru Gündeş, geniş hayran kitlesiyle de firmaların reklam anlaşması yapmak için peşinden koştuğu bir isim.

Serenay Sarıkaya, 15 milyon TL'lik reklam ücretiyle kadın oyuncular arasında zirvede...

Markaların en çok teklif götürdüğü erkek oyuncuların başında gelen Kıvanç Tatlıtuğ da 2023'te reklam ücretine zam yaptı.

Afra Saraçoğlu gibi genç ve popüler oyuncular, reklamdan ortalama 4 milyon TL istiyor.

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