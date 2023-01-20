Ünlülerin 2023 reklam ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu...
Ünlülerin, 2023 reklam ücretleri belli oldu. Serenay Sarıkaya’nın 15, Kıvanç Tatlıtuğ’un da 10 milyon TL istediği ünlüler dünyasında rekor Ebru Gündeş’ten geldi. Ünlü sanatçı, firmalardan tam 1 milyon dolar talep ediyor!
Oyuncu ve şarkıcıların son dönemdeki en büyük gelir kapısı, kuşkusuz rol aldıkları reklamlar...
Sosyal medyadaki işbirlikleri ve büyük prodüksiyonlu çekimler sayesinde servetlerine servet katan ünlü isimler, 2023 yılında de reklam ücretlerine güncelleme yaptı.
2. Sayfa'nın haberine göre; Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz yılki 10 milyon TL'lik reklam ücretini 15 milyon TL'ye çıkardı.
Güzel oyuncu, kamera karşısına geçmeden önce de kuaför, stil danışmanı, makyöz ve yönetmeni de kendisi seçme garantisi istiyor.
Reklam denilince ilk akla gelen bir diğer isim Kıvanç Tatlıtuğ ise 2023 reklam ücretini 10 milyon TL olarak belirledi.
19 MİLYON TL'LİK REKOR
Hande Erçel'i bu yıl reklamlarında oynatmak isteyen firmalar ise 8 milyon TL'yi gözden çıkaracak.
Afra Saraçoğlu gibi yıldızı son dönemde parlayan genç oyuncular ise ortalama 4 milyon TL talep ediyor. Ünlüler dünyasında bu anlamda rekor ise Ebru Gündeş'te.
Türkiye'de sahnelerden en çok kazanan isimlerin başında gelen Ebru Gündeş de reklam teklifi yapan firmalardan 1 milyon dolar yani yaklaşık 19 milyon TL ücret istiyor!
Gözlerden uzak yaşadığı hayatıyla çok merak edilen Ebru Gündeş, geniş hayran kitlesiyle de firmaların reklam anlaşması yapmak için peşinden koştuğu bir isim.
Serenay Sarıkaya, 15 milyon TL'lik reklam ücretiyle kadın oyuncular arasında zirvede...
Markaların en çok teklif götürdüğü erkek oyuncuların başında gelen Kıvanç Tatlıtuğ da 2023'te reklam ücretine zam yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL KAYIT YENİLEME 2023: Ne zaman? 2. dönem kayıtları nerede, nasıl yapılır? AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
- 2023 Taşeron işçiye kadro çıktı mı? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? 20 OCAK TAŞERONA KADRO SON DURUM!
- TSK PROMOSYON 2023 | Jandarma JGK promosyon verilecek mi? Ödemeler ne kadar, kaç TL olacak? Astsubay ve uzman çavuş maaş zammı
- ATV Ateş Kuşları 2. bölüm 2.fragmanı: Gülayşe, köksüzlerden ayrılacak mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak?
- BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Diyanet 20 Ocak Cuma Hutbesi konusu ne? "ALLAH’IM! ÜÇ AYLARI BİZE BEREKETLİ KIL" İstanbul, İzmir, Bursa Cuma Vakitleri
- Son dakika: 2023 yeni borç yapılandırma paketi nedir? Borç yapılandırması nasıl yapılır? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Vergi borcu, prim, ceza...
- 20 Ocak Cuma karne töreni olacak mı, saat kaçta? Bugün karneler öğleden önce mi, sonra mı dağıtılacak? İlkokul, ortaokul, lise karne saatleri...
- Yüzde 30 Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekliye 7.901 TL, Memura 11.848 TL MAAŞ! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur...
- 19 OCAK REYTİNG SONUÇLARI: Dün akşam en çok hangi dizi izlendi? Zirvedeki isim...
- Üfürükçü Süleyman tutuklandı mı? Aradaki yaş farkı yenilir yutulur değil! Müge Anlı Konya Üfürükçü Hoca-Hilal olayı son durum ne?
- Kurtlar Vadisi KAOS 1. bölüm yayın tarihi belli oldu mu? Hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler olacak? 2023 Kurtlar Vadisi son durum ne?
- Çoğu kişi GRİP SANIP GEÇİYOR! Sakın Göz Ardı Etmeyin! Meğer KANSER belirtisiymiş! Sağlığınızdan edebilir! Uzmanlar Uyardı!