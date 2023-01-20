Şevval Şahin’le Murat Kazancıoğlu aşka geldi! Kesenin ağzını açtı





İkinci baharlarını yaşayan ve barışmanın ardından yerinde duramayan aşıkların durağı bu kez Phuket'ti. Sevgilisi için paraya kıyan Murat Kazancıoğlu, Phuket'in en güzel otellerinden birinde günlüğü 50 bin TL'ye 5 günlük oda tuttu.



Pahalıya patlayan bu tatil, Kazancıoğlu'na 250 bin TL'ye mal oldu.



Murat Kazancıoğlu ve Şevval Şahin aşkı son sürat devam ediyor.

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