Karşısında görünce buz kesti! İbrahim Kutluay'ı gören Demet Şener kimseye haber vermeden mekanı terk etti
Demet Şener’in İbrahim Kutluay’a öfkesi dinmedi. Kendisine ihanet eden 13 yıllık eşi İbo’dan 2018’de boşanan Şener, önceki akşam yanında yeni aşkı varken Kutluay ile bir mekanda denk geldi. Demet Şener, hemen oradan ayrıldı.
Onlar, bir dönem magazin dünyasının örnek çiftiydi. 2005'te dünya evine girip mutluluklarını iki çocukla taçlandıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın peri masalı, 2018'te sona erdi.
Masalı mutsuz sonla bitiren ise İbrahim Kutluay'ın Edwina Sponza ile yaşadığı yasak aşktı.
Masalı mutsuz sonla bitiren ise İbrahim Kutluay'ın Edwina Sponza ile yaşadığı yasak aşktı.
O GÜNLERİ UNUTMADI
Evliliğinin son dönemlerinde eşi ve sosyetik güzel arasındaki ilişkiyi öğrenen Demet Şener, 'evine zarfla iç çamaşırını ve çıplak fotoğraflarını yolladığını' iddia ettiği Sponza nedeniyle zor günler geçirmişti. Yaşadığı üzüntüleri unutmayan Şener, önceki akşam yeni aşkı Tolga Arman ile Etiler'deki çok ünlü bir İtalyan restoranında yemekteydi.
Mekana İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer'in geldiğini gören Şener, adeta buz kesti. Kutluay'ın kız kardeşinin yanı sıra oğlunun da bulunduğu masaya önce arkasını dönen Demet Şener, rahatsızlığı artınca Ömer'e bile bir şey demeden mekandan ayrıldı.
BEŞ YILDIR TEK KELİME YOK
Bu arada 2018'te boşanan 13 yıllık evli çiftin, beş senedir yüz yüze dahi gelmediği ve birbirleriyle tek kelime dahi etmediği öğrenildi. Demet Şener ile İbrahim Kutluay, bunca zamandır sadece evdeki yardımcılar ve çocukları aracılığıyla iletişim kuruyor.
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