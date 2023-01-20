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Sevgilisini darp etmişti! Çağatay Akman davasında yeni gelişme

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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Sevgilisini darp etmişti! Çağatay Akman davasında yeni gelişme

Eski sevgilisi şarkıcı Çağatay Akman tarafından geçen yıl evinin önünde yaşanan tartışma sırasında arkadaşıyla birlikte darp edildiğini, hakaret ve tehdide maruz kaldığını iddia eden Öykü Uslu mahkemede şikâyetinden vazgeçti.

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