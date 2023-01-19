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ALDATMAK ATV CANLI İZLE! Aldatmak 17. bölüm FULL HD Şifresiz İZLE! Oylum ve Tolga aşkında neler olacak? 19 Ocak ATV CANLI YAYIN

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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ALDATMAK ATV CANLI İZLE! Aldatmak 17. bölüm FULL HD Şifresiz İZLE! Oylum ve Tolga aşkında neler olacak? 19 Ocak ATV CANLI YAYIN

Aldatmak 17. bölüm canlı izle aratılmaları hız kazandı. ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak, konusuyla olduğu kadar oyuncuları da son derece iddialı bir yapım. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin gibi oyuncuları bünyesinde barındıran Aldatmak dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

ATV ekranlarının hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla kısa sürede beğeni toplayan dizisi Aldatmak, bu akşam 17. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Dizinin sevenleri detaylarını arama motorlarında araştırmaya başladı. Tolga'nın evlenme teklifini kabul eden Oylum bu sefer annesinden bir şey saklamamaya kararlıdır. Peki Aldatmak yeni bölümünde neler olacak? Aldatmak 17. bölüm full hd şifresiz izle...

ALDATMAK 17. BÖLÜM CANLI İZLE!

ATV CANLI YAYIN

ALDATMAK 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeşim'in ifadesiyle büyük bir şok yaşayan Tarık bu ani değişimin peşine düşer. Tarık'ın öğreneceği gerçekler onu bir kez daha ailesiyle karşı karşıya getirirken Güzide'nin hayatının zorlaşması için ayrı bir çaba gösterir.

Ozan ailesine destek olmak için yeniden iş arayışına başlar. Bu esnada Ozan'a yine iş ve para imkanı sunan Oltan'ın bu defa istediği karşılık bambaşkadır. Her ne kadar Oltan'ın sevgilisi sandığı kızdan etkilense de intikam ateşiyle yanan Ozan'ın bu kez Oltan'a kanmaya niyeti yoktur.

Tolga'nın evlenme teklifini kabul eden Oylum bu sefer annesinden bir şey saklamamaya kararlıdır. Behram'ın aileyle gittikçe yakınlaşması Oylum'un gerilmesine sebep olsa da yanlış anlaşılmaların Tolga ile arasına girmesine fırsat vermez.

Tarık ve Yeşim'in hedefinde kendi ayakları üzerinde her şeye yeniden başlamaya çalışan Güzide vardır. Servetinden vazgeçmeyen Tarık, Ozan ve Oylum'a tam ihtiyacı oldukları sırada bir teklif sunar. Bu teklif her ne kadar onların şu anki sorunlarına çözüm olarak görünse de annelerine olan sadakatlerini sorgulamalarına sebep olacaktır.

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