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Kısmetse Olur 34.bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Kısmetse Olur 34.bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta?

Kısmetse Olur: Aşkın gücü tüm hızıyla devam ediyor. 9 erkek ve 9 kadın adayın olduğu program, sosyal medyada da gündem oluyor. Kısmetse Olur'un 33. bölümünün yayınlanmasının ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur yeni bölüm bugün var mı, yok mu? İşte, fenomen program hakkında merak edilenler...

"Kısmetse Olur 34. bölüm ne zaman? sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü Youtube üzerinden yayınlanıyor. Programın takipçileri ise yeni bölümde yaşanacakları heyecanla bekliyor. Peki, Kısmetse Olur 34.bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün mü?" İşte, cevabı..

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' YouTube kanalı üzerinde haftanın altı günü saat 18.30'da yayınlanıyor.

KISMETSE OLUR 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının 34. Bölüm fragmanı YouTube üzerinden yayınlandı. Fragmanı YouTube'nin resmi sitesinden izleyebilirsiniz.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ HANGİ GÜNLER VAR, ELEME GÜNÜ NE ZAMAN?

Kısmetse Olur her hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yayınlanıyor. Programında genellikle Cumartesi günü haftanın birincisi belirlenirken Pazartesi günü ise eleme oluyor.

ERKEKLER

Tolga
Erhan
Bilek
Çağrı
Serdar
Sedat
Erol
Oğulcan

KADINLAR

Yeliz
Yaren
Aybüke
Şeydanur
Cansel
Ayeşnur
Simge
Elif
Eslem

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