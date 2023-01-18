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Aslı Şen ile Metin Şen’den şok hamle! Boşanıyorlar mı?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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Aslı Şen ile Metin Şen’den şok hamle! Boşanıyorlar mı?

Aslı Şen ile Metin Şen’in 22 yıllık evliliği bittiği iddiası, gündem oldu. İki çocukları bulunan sosyetik çift, Instagram’da birbirlerini takibi bırakarak da boşanma dedikodusunu doğrular gibiydi.

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