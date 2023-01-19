Elif Karlı'dan eşi Cengiz Karlı'ya veda! Elif Karlı ve çocukları gözyaşlarına boğuldu
Elif Karlı’nın cezaevindeki eşi Cengiz Karlı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 57 yaşındaki Karlı için Cengiz Karlı için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazı kılındı. Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verilen Cengiz Karlı’nın çocukları ve eşi tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu.
Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın iş insanı eşi Cengiz Karlı'dan dün acı haber geldi. 6 aydır cezaevinde olan 57 yaşındaki Cengiz Karlı kalbine yenik düştü.
Dün sabaha karşı hayatını kaybeden 30 yıllık eşi Cengiz Karlı son yolculuğuna uğurlandı.
Cengiz Karlı için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Karlı, Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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